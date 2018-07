Ponte revela mal-estar coletivo antes de encarar Vitória Um mal-estar sofrido por alguns jogadores, ainda no hotel, foi apontado como um dos motivos para a queda de rendimento da Ponte Preta no segundo tempo do jogo contra o Vitória. Após descer para o intervalo ganhando por 1 a 0, o time de Campinas sofreu a virada e perdeu por 3 a 1, na noite de quarta-feira, em Salvador, pelo Brasileirão.