Ponte supera Paraná e fatura 1.ª vitória na Série B

Com o resultado, o time campineiro chegou aos quatro pontos e subiu para a oitava colocação, enquanto o adversário se manteve com três e caiu para o décimo lugar, após sofrer sua primeira derrota - na estreia, tinha derrotado o Ipatinga por 3 a 0.

Contando com o apoio de sua torcida, a Ponte começou em cima do Paraná e abriu o placar aos oito minutos. Vicente fez grande jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Reis, que desviou na segunda trave. Ainda no primeiro tempo, Eduardo Martini defendeu cobrança de pênalti do zagueiro Luis Henrique e evitou o empate.

Na volta do intervalo, a Ponte criou boas chances, mas o goleiro voltou a salvar após cabeceio de Luis Henrique. No final, o Paraná pressionou em busca do empate, mas esbarrou na boa marcação do setor defensivo do adversário.

A Ponte Preta volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Bahia, às 21 horas, no Estádio Pituaçu, em Salvador, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Já o Paraná recebe o Santo André na terça-feira, às 21 horas, no Estádio Durival de Britto.

Ficha Técnica:

Ponte Preta 1 x 0 Paraná

Ponte Preta - Eduardo Martini; Alex Santos, Diego, Naldo e Vicente; Jonata Escobar, Pirão (Josimar), Tinga e Junai; Otacílio Neto (Pablo Escobar) e Reis (Éder). Técnico: Jorginho

Paraná - Juninho; Alessandro Lopes, Irineu e Luís Henrique; João Paulo, Chicão, Ives (André Luis), Wanderson (Walderi) e Gílson; Leandro Bocão (Somália) e Marcelo Toscano. Técnico: Mauro Oliveira.

Gol - Reis, aos 8 minutos do primeiro tempo.

Cartões Amarelos - Pirão, Diego, Eduardo Martini (Ponte Preta); Luis Henrique, Ives, Chicão (Paraná).

Árbitro - Claudio Francisco Lima e Silva (SE).

Renda - R$ 36.271,00.

Público - 4.134 pagantes.

Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).