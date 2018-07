Ponte terá ao menos cinco desfalques contra Bragantino

Entre os desfalques, estão o lateral-direito Artur, o zagueiro Ferrón, o volante Bruno Silva, o meia Cicinho e o atacante Chiquinho. "Vamos ver o que faremos. Teremos uma semana para pensar nas soluções para montar um time forte", explicou.

Além dos suspensos, o treinador ainda tem problemas com contusão. Os zagueiros Wescley e Ferrón deixaram o campo na vitória sobre o Mirassol, por 2 a 0. O primeiro saiu no intervalo, com dores no joelho. Já o segundo sofreu uma lesão muscular na coxa. Os resultados dos exames saem nesta terça-feira.

Por outro lado, Guto Ferreira terá o reforço de quatro jogadores. O zagueiro Cléber foi julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) e pegou apenas um jogo de suspensão pela expulsão da derrota para o Palmeiras. Como já cumpriu a automática, retorna, assim como o meia Ramirez e o atacante William, que também estavam suspensos.

Para garantir a vice-liderança, a Ponte precisa vencer o Bragantino. Hoje, o time soma 37 pontos, contra 36 de Mogi Mirim e Santos.