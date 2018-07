Ponte terá telão para torcida acompanhar jogo do título

Assim como aconteceu quando chegou à final da Copa Sul-Americana no ano passado - perdeu para o Lanús na Argentina -, a Ponte Preta mais uma vez fará uma partida que vale título fora de casa. A equipe de Campinas enfrenta o Náutico neste sábado, a partir das 16h20, na Arena Pernambuco, na região metropolitana do Recife, pela última rodada da Série B. Para ser campeã, precisa vencer e torcer por uma derrota do Joinville, diante do Oeste em Itápolis.

Mesmo que não possa contar com um grande número de torcedores na Arena Pernambuco, a diretoria da Ponte Preta espera uma festa em seu próprio estádio. Por isso, um telão será colocado no Moisés Lucarelli para a transmissão da partida. Os detalhes ainda serão divulgados, mas a ideia é que a ação seja similar à realizada na final da Copa Sul-Americana do ano passado, que reuniu quase dois mil pessoas no local.

Apesar das dificuldades de conquistar o título, muitos torcedores da Ponte já compraram passagens para Recife para acompanhar o jogo diretamente no estádio. Nesta quinta-feira, o clube anunciou que o Náutico cedeu 4,5 mil ingressos para a torcida visitante, que serão vendidos exclusivamente nas bilheterias da Arena Pernambuco.

Já com o acesso garantido para a divisão de elite do futebol brasileiro, a Ponte Preta ocupa a segunda posição com 68 pontos, dois a menos que o líder Joinville.