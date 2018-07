Ponte usa vídeo motivacional para encarar Corinthians

O vídeo, narrado pelo humorista campineiro Zé Neves, será mostrado aos jogadores na preleção antes do jogo de domingo, ainda na concentração. Além de imagens de gols e jogadas da campanha do time, a torcida da Ponte é bastante retratada, assim como o treinador Guto Ferreira, um dos responsáveis pela boa campanha no Paulistão.

Antes mesmo de assistir ao vídeo, o elenco da Ponte já se mostra confiante para a decisão. "Em 2012, nós éramos franco atiradores e fizemos um grande jogo. Desta vez, estamos mais fortes e o Corinthians mudou pouco de lá para cá", disse o lateral Uendel, lembrando o confronto do ano passado, também pelas quartas de final do Paulistão, quando o time de Campinas provocou a eliminação corintiana.

Enquanto isso, a escalação do time parece já estar definida. Sem o meia Ramirez, que pertence ao próprio Corinthians e não pode jogar, a Ponte terá as voltas do lateral-direito Artur, do volante Bruno Silva e dos meias Cicinho e Chiquinho, que não atuaram na última rodada de classificação.

INGRESSOS - A torcida da Ponte recebeu uma notícia ruim nesta sexta-feira. A Polícia Militar de Campinas reduziu a carga de bilhetes para os ponte-pretanos no jogo deste domingo, diminuindo de 16,5 mil para 14,9 mil. Os corintianos seguem com a mesma cota de 2,2 mil entradas.