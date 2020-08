Ponte vence Afogados e confirma a primeira vaga na quarta fase da Copa do Brasil

A Ponte Preta é o primeiro clube a garantir presença na quarta fase da Copa do Brasil. Nesta terça-feira à tarde venceu o Afogados, por 2 a 0, no Vianão, no interior de Pernambuco, e confirmou sua vaga com duas vitórias. Em casa já tinha vencido por 3 a 0, ficando 5 a 0 no placar agregado.

A primeira campanha do Afogados na história da Copa do Brasil chega ao fim, mas vai ficar marcada. O modesto clube do interior de Pernambuco passou pelo Atlético-AC na primeira fase com vitória por 3 a 0 e, na sequência, eliminou o poderoso Atlético-MG com empate por 2 a 2 e classificação nos pênaltis.

Preocupado em confirmar a vaga e a premiação de R$ 2 milhões, o técnico Joao Brigatti confirmou sua força máxima. Mesmo assim, o time não foi bem no primeiro tempo, talvez, prejudicado pelo forte calor.

O primeiro gol saiu aos 51 minutos, quando a defesa pernambucana não aliviou e Zé Roberto apareceu para completar para as redes. Com a vantagem, o jogo recomeçou no segundo tempo já praticamente definido e sem motivação para os dois clubes.

Guilherme Lazaroni, cobrando falta, marcou o segundo gol aos 21 minutos. Era o motivo que faltava para o Afogados desistir de tentar um milagre. A Ponte Preta se armou bem na marcação e não correu riscos até o fim do jogo.

Enquanto aguarda o sorteio da CBF para conhecer seu próximo adversário, a Ponte Preta voltará suas atenções agora para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. No sábado à noite vai enfrentar o Sampaio Corrêa, em São Luis.

Após o jogo a delegação seguiu para a cidade de Camarajibe, ainda em Pernambuco. De lá, o elenco e a comissão técnica saem na sexta-feira rumo a São Luís do Maranhão. No domingo, a delegação embarca direto rumo a Curitiba, onde enfrentará o Paraná na próxima terça-feira.