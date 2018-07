Ponte vence São Bernardo e mantém Santos fora da zona de classificação

A Ponte Preta sofreu, mas voltou a vencer e manteve o Santos fora da zona de classificação do Grupo D do Campeonato Paulista. Após perder inúmeros gols no primeiro tempo, o time campineiro teve dificuldades, mas assegurou a vitória sobre o São Bernardo por 1 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O jogo foi válido pela sexta rodada.

O resultado apertado foi o suficiente para manter a Ponte na vice-liderança do Grupo D, com 11 pontos. Continua um na frente do Santos, o terceiro colocado. O líder é o Mirassol, que estacionou nos 13 pontos, após a derrota para o Corinthians, por 3 a 2. O São Bernardo é o lanterna do Grupo A, com seis pontos.

A Ponte dominou o primeiro tempo e até poderia ter construído um placar elástico. Isso não fossem as chances desperdiçadas pelos atacantes Clayson e Lucca. Este último, aliás, foi o autor do único gol da partida aos 39 minutos do primeiro tempo. O atacante Lins deu belo passe para Lucca, que invadiu a área e bateu firme por baixo do goleiro Daniel.

Na segunda etapa, os donos da casa diminuíram a intensidade e viram o São Bernardo equilibrar o jogo. Apesar disso, quem chegou mais próximo de marcar foi o clube mandante. Aos 11 minutos, o atacante William Pottker fez linda jogada pela direita, invadiu a área e rolou para Lucca, sem goleiro, mandar por cima do travessão.

Mesmo sem muita técnica, o São Bernardo atacou na base da pressão e deixou o goleiro preocupado. Ele fez duas boas defesas e depois exagerou na cera - até levou cartão amarelo - para segurar a vitória.

No dia 5, às 19 horas, a Ponte Preta volta a campo pelo Paulistão para enfrentar o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Antes, porém, recebe o Cuiabá, na quinta-feira, às 19h30, pela terceira fase da Copa do Brasil. Enquanto isso, o São Bernardo encara o Audax, no sábado, às 18h30, no estádio 1.º de Maio.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 0 SÃO BERNARDO

PONTE PRETA - Aranha; Emerson (Naldo), Yago, Marllon e Reynaldo; Matheus Jesus (Ravanelli), Fernando Bob e Lucca (Jadson); Lins, William Pottker e Clayson. Técnico: Felipe Moreira.

SÃO BERNARDO - Daniel; Paulo Henrique, Edimar, João Francisco e Eduardo; Geandro (Fellipe Mateus), Vinícius Kiss, Marcinho e Rafael Costa (Patrick Vieira); Edno e Walterson. Técnico: Sérgio Vieira.

GOL - Lucca, aos 39 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Guarizo do Amaral

CARTÕES AMARELOS - Emerson, Fernando Bob, Reynaldo e Aranha (Ponte Preta); João Francisco e Geandro (São Bernardo).

RENDA - R$ 27.815.

PÚBLICO - 2.823 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.