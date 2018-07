Ponte viaja sem Rhayner, mas tem volta de Wendel e Zé Roberto como opção

Para evitar imprevistos de logística, a delegação da Ponte Preta seguiu nesta manhã para Santa Catarina rumo à cidade de Chapecó, onde no domingo, às 16 horas, enfrentará a Chapecoense, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O grupo seguiu com uma baixa, o meia Rhayner, e com o retorno do volante Wendel. O atacante Zé Roberto é uma das opções para o técnico Eduardo Baptista.

A principal surpresa foi o atacante Zé Roberto, apresentado na última quinta-feira e já integrado ao restante do elenco. Ele chegou ao estádio Moisés Lucarelli com a transferência do volante Renê Júnior, por empréstimo, ao Bahia até dezembro. Com 23 anos, ainda não deve ganhar uma oportunidade no time titular, mas já passa a conviver com os companheiros.

Mas não foi só o reforço que chamou a atenção entre os relacionados do técnico Eduardo Baptista. Recuperado de um desconforto, o volante Wendel também viajou e deve ser titular, mesmo após a boa partida de Matheus Jesus na vitória sobre o Grêmio, por 3 a 0. Por outro lado, o atacante Rhayner foi vetado pelo departamento médico com fortes dores no joelho direito. Por isso, ele permaneceu em Campinas.

Com isso, Roger é a primeira opção da comissão técnica para entrar no ataque. Só que ele atuaria centralizado, com William Pottker pelo lado direito, e Clayson pela esquerda. Sem a ajuda de Rhayner na marcação, o trio de meio-campo, formado por João Vitor, Wendel e Maycon, deve ser mais cauteloso.

Os jogadores treinaram à tarde já em Chapecó e farão uma movimentação recreativa no sábado. O objetivo do time campineiro é manter a boa campanha no Campeonato Brasileiro. Terminou a 25ª rodada em sexto lugar, com 38 pontos.