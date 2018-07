Ponte 'vira a página' e mira vaga na Copa Sul-Americana

O treinador espera que os jogadores "virem a página" da briga contra o rebaixamento no Brasileirão, onde a Ponte é penúltima colocada, com 19 pontos, e foquem na vaga às quartas-de-final do torneio continental. "Um bom resultado na Sul-Americana pode nos motivar para nos recuperarmos no Brasileiro", argumentou.

E para sair na frente contra o time colombiano, Jorginho terá reforços. Recém contratados, o volante Fellipe Bastos, o meia Elias e os atacantes Adaílton e Leonardo, a exemplo da jovem promessa Rafael Ratão, de 17 anos, foram inscritos no torneio.

Os jogadores assumiram as vagas do lateral-esquerdo Rodrigo Biro, dos volantes Ferrugem e Paulo Roberto, do meia Ramirez e do atacante Éverton Santos. Todos os jogadores foram contratações fracassadas e não fazem mais parte dos planos do clube para este ano.

Com exceção de Ferrugem, que se recupera de grave lesão no tornozelo, todos os outros estão deixando o clube. O ala foi emprestado ao Atlético-PR, enquanto Paulo Roberto e Éverton Santos estão de saída para o Figueirense. Já Ramirez deve ser devolvido ao Corinthians, mas continua treinando à parte até um acordo financeiro entre os clubes.