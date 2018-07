Pontual, Adriano faz primeiro treino no Corinthians

SÃO PAULO - Um dia depois de seu primeiro contato caloroso com a torcida corintiana, ocorrida antes da partida contra o São Caetano, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista, o atacante Adriano realizou na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o seu primeiro treino como jogador do clube.

Acima do peso e em processo de recuperação de uma cirurgia no ombro, ele fez exercícios de fisioterapia e trabalhou na academia do local.

Famoso também pelas constantes faltas e atrasos a treinos em outros clubes que defendeu, Adriano chegou antes do horário marcado e a atividade que realizou na academia pôde ser acompanhada pelos fotógrafos que compareceram ao local.

Já a o trabalho de recuperação da cirurgia no ombro foi realizado com a supervisão dos fisioterapeutas Bruno Mazziotti e Caio Mello. Eles darão prosseguimento ao tratamento que começou após a operação realizada no dia 25 de janeiro, quando Adriano ainda era jogador da Roma, da Itália.

Adriano não pode ser mais inscrito no Campeonato Paulista e com isso só poderá atuar pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro, no qual o time estreará no dia 22 de maio, contra o Grêmio, no Olímpico, em Porto Alegre.

O técnico Tite, porém, admitiu no último domingo que só conta com o jogador para o segundo semestre, apesar da boa chance de ele voltar a atuar antes deste prazo.

