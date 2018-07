População de Manaus aprova partidas na Arena Amazônia na Copa

MANAUS - A população de Manaus está satisfeita com as seleções de futebol que estarão na cidade em junho de 2014, durante a Copa do Mundo. A capital do Amazonas vai receber os jogos de Croácia e Camarões, Suíça e Honduras, Portugal e Estados Unidos e Inglaterra e Itália.

Pelo Facebook, universitários e trabalhadores autônomos só comentam sobre o pós-sorteio. "Manaus se deu bem, muitos apaixonados por Copa pagariam um alto valor para ver Inglaterra X Itália, agora, terão que vir para nossa cidade", avalia a jornalista Karol Pacheco.

Devido ao fuso horário, de menos duas horas em relação ao horário de Brasília, os manauenses anteciparam o almoço ou atrasaram para acompanhar ao sorteio. "Almocei dentro do escritório para acompanhar o sorteio. Nosso medo era que seleções tidas como fracas viessem para o Amazonas, mas tivemos uma baita surpresa", disse a estudante, Sofia Santos.