Por 2019 melhor, Guilherme Nunes quer aproveitar chance no Santos

Classificado à Copa Sul-Americana, o Santos tem pouco interesse na rodada final do Campeonato Brasileiro, mas o duelo com o Sport pode ser importante para alguns jogadores que pouco foram utilizados na temporada 2018. Como o time tendo já sete desfalques confirmados para o compromisso de domingo na Ilha do Retiro, Guilherme Nunes deve receber uma chance como titular. E espera aproveitá-la já pensando em 2019.

Com só quatro jogos disputados em 2018, Guilherme Nunes só foi titular duas vezes pelo Santos. "Quem não vem jogando trabalha muito forte em busca de oportunidade. O ano praticamente acabou. Todos esperamos fazer uma pré-temporada depois de um ano não foi tão bom para a gente. Vamos trabalhar para almejar grandes coisas para ano que vem", afirmou o meio-campista.

A temporada 2018 foi, inclusive, a primeira de Guilherme Nunes entre os profissionais, sendo que o volante iniciou o ano participando da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele recebeu uma chance com Cuca na derrota por 2 a 1 para o América Mineiro, em 18 de novembro, mas precisou ser substituído aos oito minutos do primeiro tempo por causa de uma lesão.

Agora, então, deve voltar a começar jogando no desfalcado meio-campo santista, que não vai contar com os suspensos Alison e Carlos Sánchez. Na entrevista coletiva desta quarta-feira, porém, Guilherme Nunes desconversou ao declarar que Cuca não relatou se ele será titular no domingo. "Ele não falou nada, ainda temos alguns dias para treinar. Espero que ele possa escolher um time bom para jogar", disse.

Além dos dois meio-campistas, o desfigurado Santos não contará com o zagueiro Lucas Veríssimo e os atacantes Bruno Henrique e Derlis González, ambos lesionados, e o lateral-esquerdo Dodô e o atacante Gabriel, que estão suspensos. O elenco voltará a treinar nesta quinta-feira no CT Rei Pelé.