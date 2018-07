Por ano 'perfeito', Lucas quer São Paulo na Libertadores

Com o Campeonato Brasileiro chegando ao fim, os jogadores começam a fazer um balanço da temporada. É o caso do meia Lucas. De jogador das categorias de base do São Paulo, ele passou a ser titular e um dos principais destaques da equipe profissional. Tudo isso em 2010. E, para completar o ótimo ano, quer agora a vaga na Libertadores.

"Quero muito conquistar esta vaga. Sei que é difícil, mas vamos lutar até o fim. Está sendo um ano maravilhoso para mim. Conquistei a Copa São Paulo e depois fui convocado para a seleção Sub-18. Quero fechar 2010 com chave de ouro. Seria perfeito conseguir a vaga na Libertadores", declarou Lucas.

A tarefa são-paulina é realmente difícil. A equipe está a seis pontos do Botafogo, que hoje ficaria com a quarta e última vaga na competição continental - caso o campeão da Copa Sul-Americana não seja brasileiro. Por isso, o meia ressaltou a importância de vencer todas as partidas e seguir acreditando.

"Eu acredito. Enquanto tivermos chances, vamos em busca disso. Preciso mostrar meu futebol aqui no São Paulo e vou entrar para vencer. A chance é pequena, mas futebol não é uma ciência exata. Vamos pensar no G-4 e fazer o nosso papel", afirmou o jogador.

O primeiro passo para esta complicada missão poderá acontecer neste domingo. O São Paulo vai ao Rio, onde enfrenta o Vasco, em São Januário, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, o time ainda jogará contra Fluminense, Atlético-GO e Atlético-MG.