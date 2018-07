Por aproximação na tabela, gremista Pedro Rocha festeja derrota do Corinthians

O atacante Pedro Rocha, do Grêmio, comemorou - em entrevista coletiva nesta segunda-feira - o tropeço do Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, que foi derrotado pelo diante do Atlético Goianiense, lanterna da competição, no sábado passado, em São Paulo.

O fracasso corintiano deu ao time tricolor gaúcho a possibilidade de reduzir a vantagem dos paulistas para sete pontos, caso o Grêmio vença o Sport, neste sábado, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, em jogo adiado da 22.ª rodada para que o gramado seja preservado para o jogo da seleção brasileira contra o Equador, nesta quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

"A gente sabe que quanto mais pudermos diminuir a distância do Corinthians, é melhor pra gente. A derrota do Corinthians diminuiu um pouco os pontos. A gente vai procurar - sem dúvida - manter o trabalho, manter o foco, para nos ajudar ainda mais", projetou o atacante.

Pedro Rocha também garantiu que o elenco superou o trauma pela eliminação nas semifinais da Copa do Brasil para o Cruzeiro. "A gente fica triste, chateado. Queria passar para a final. Mas sabemos que são nas derrotas que aprendemos muitas coisas. Temos que saber onde minimizar alguns erros para poder dar sequencia no resto do ano", analisou o atacante.

O elenco do Grêmio se reapresentou na manhã desta segunda-feira no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, para uma semana cheia de trabalho com vistas ao jogo contra a equipe pernambucana, após um fim de semana de descanso pela folga na tabela. O horário do treino foi antecipado para que a seleção brasileira realizasse atividades no período da tarde no local que será palco da partida contra os equatorianos.

Os jogadores fizeram atividades físicas na academia e alguns atletas correram em volta do gramado. Entre eles o zagueiro Pedro Geromel, que havia sofrido uma lesão muscular na coxa direita na primeira partida contra os mineiros na Copa do Brasil, em Porto Alegre.

O equatoriano Miller Bolaños, que havia pedido para deixar o clube, também deu voltas em torno do campo do centro de treinamento da equipe nesta segunda-feira. O jogador ainda tem o seu futuro indefinido no Grêmio e deverá seguir com a rotina de treinos.

O Grêmio ocupa a segunda colocação do Brasileirão com 40 pontos, 10 atrás do Corinthians. A vitória sobre o Sport, além de reduzir a vantagem para o líder, garante a manutenção da equipe na vice-liderança, pois outros adversários do G6 - Santos, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro - já pontuaram na rodada e se aproximam do time gremista.