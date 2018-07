Por 'arquibancada limpa', final da Copa proíbe bandeiras políticas

O que a bandeira independentista da Catalunha, símbolos fascistas croatas, a bandeira negra do Estado Islâmico ou a bandeira do Kosovo tem em comum? Nenhum deles poderá entrar no estádio de Moscou, neste domingo, para a final da Copa do Mundo.

As autoridades russas distribuíram em todas as entradas do estádio listas com bandeiras e símbolos que precisam ser impedidos de entrar no local. A ordem já havia sido estabelecida desde o início da Copa. Mas, com todos os olhos do mundo na final deste fim de semana, a ordem é a de ter “um estádio limpo” de símbolos políticos.

A escolha do que pode ou não pode entrar, porém, não deixa de ser controverso. Se há um consenso internacional contra a presença de um símbolo do grupo terrorista EI, a posição é menos clara quando o assunto são bandeiras regionais. Um representante de uma embaixada estrangeira em Moscou confirmou ao Estado que a ordem prevê que não se entre no estádio com bandeiras de “estados não reconhecidos ou parcialmente reconhecidos”.

O resultado é que o Kosovo, que já foi alvo de polêmicas na Copa diante do gol da Suíça, não pode ver sua bandeira dentro de um estádio russo. O Kosovo, porém, foi reconhecido pela Uefa para participar de seus campeonatos em 2016, ainda que dezenas de países pelo mundo ainda não reconheçam sua independência.

Um dos principais governos contrários à separação do Kosovo do território da Sérvia é justamente o Kremlin. Outra bandeira negada no estádio é a da Catalunha independente, ainda que a Uefa também tenha tolerado a prática em todos os jogos do Barcelona, no Camp Nou.

Uma atenção especial, porém, foi tomada em relação à torcida croata. Parte dela é conhecida por sua simpatia a movimentos fascistas. O temor das autoridades é de que, em uma eventual vitória da seleção de Zagreb, símbolos fascistas sejam mostrados.

Para bloquear tal iniciativa, a segurança do estádio de Moscou recebeu ontem uma lista de duas páginas com todas as bandeiras proibidas e que poderiam estar de posse de torcedores radicais croatas. Algumas delas trazem a letra “U”, numa referência à Ustasa, o movimento revolucionário croata fundado nos anos 30 e que promoveu o assassinato de centenas de judeus, sérvios e dissidentes políticos.

A lista completa de bandeiras croatas proibidas pelas autoridades contém doze casos, além de uma dezenas de estilos de suásticas e símbolos neonazistas.