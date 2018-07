Por ato de indisciplina, zagueiro é mais um desfalque do Paraná contra o Vitória

De volta ao Campeonato Brasileiro, o Paraná enfrenta o Vitória nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio Barradão, em Salvador, pela 13.ª rodada, com muitos desfalques. O último deles é o zagueiro Cleber Reis, punido pela diretoria devido a uma falta disciplinar. Além de não ter sido relacionado, foi multado e será substituído por Charles. O clube publicou nota oficial falando do afastamento do defensor, mas não explicou o real motivo.

Com isso, o experiente zagueiro está fora das pretensões da comissão técnica em somar pontos e deixar a incômoda zona de rebaixamento. O time tem 10 pontos, em 18.º lugar. Pontuar em Salvador é tudo que agrada a todos no clube paranaense.

O técnico Rogério Micale optou por fazer mistério, mas sabe-se também que não poderá contar com o volante Nadson, com um desconforto muscular, e o atacante Rodolfo. Como veio dos Emirados Árabes Unidos, ele aguarda ainda a janela de transferências para ser inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Já o lateral-direito Mansur e o meia Guilherme Biteco continuam no departamento médico.

"Eles são jogadores importantes e que nos ajudarão muito na sequência da temporada. Mas temos um grupo com bom potencial e que demonstrou uma boa evolução, aos meus olhos, durante essa intertemporada", garantiu Rogério Micale.

No último treino antes da viagem rumo a Salvador, Rogério Micale deu indícios de que utilizará Alex Santana, que foi bem nos amistosos durante a Copa do Mundo, como volante de contenção. As dúvidas ficaram entre Carlos Eduardo e Caio Henrique - o primeiro é o favorito - e Léo Itaperuna e Thiago Santos. Um deles formará o trio ofensivo com Silvinho e Raphael Alemão.

"Procuramos fortalecer aquilo que fizemos de positivo nas primeiras rodadas e também introduzir novos conceitos. Fiquei satisfeito com a produção da equipe nos treinos. Agora, é colocar tudo isso em prática", finalizou o treinador.