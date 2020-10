Por atraso de salário, atletas do São Caetano decidem não jogar pela Série D do Brasileiro

Como forma de protesto, o São Caetano não entrará em campo neste sábado diante do Pelotas, pela Série D do Campeonato Brasileiro. A decisão parte dos jogadores, membros da comissão técnica e funcinários do clube, que sofrem com salários atrasados.

"Por causa dessa situação, que se arrasta pelos últimos meses, definimos por não disputar a próxima partida, para que atitudes sejam tomadas e, desta forma, corrigir o rumo deste time que tanto respeitamos", escreveu o clube, em nota.

Apesar das dificuldades, no início do mês, o São Caetano sagrou-se campeão da segunda divisão do Campeonato Paulista. Em recente entrevista ao Estadão, Márcio Griggio, diretor de futebol do clube, afirmou que o time precisava fazer "cortes" e "reduzir a folha salarial".

O Estadão apurou que os atrasos variam de acordo com a função do empregado. Há quem não receba desde agosto, assim como quem não receba desde junho. A decisão por não entrar em campo foi unânime.

Veja a nota do São Caetano na íntegra: