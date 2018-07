Por avanço no Brasileirão, Abel Braga cobra foco no Fluminense contra o Vitória

Assim como os clubes brasileiros envolvidos na disputa da Copa Libertadores, o Fluminense também precisa dividir atenções com outra competição, além do Campeonato Brasileiro: a Copa Sul-Americana. Mas o treinador do time tricolor, Abel Braga, garante que o compromisso contra a LDU, do Equador, na quinta-feira que vem, pelo torneio continental, não irá dispersar o foco dos jogadores para a partida diante do Vitória, neste domingo, às 16 horas, no estádio Barradão, em Salvador, pela 23.ª rodada do Nacional.

O Fluminense, nono colocado no Brasileirão com 30 pontos, precisa bater o clube rubro-negro baiano se quiser alcançar o G6, grupo dos times que garantem vaga na Libertadores em 2018. Por isso, Abel Braga garantiu que o pensamento no grupo está totalmente voltado para a disputa interna. Sul-Americana, segundo o treinador, somente a partir de segunda-feira.

"Não vamos pensar na Sul-Americana agora, vai mudar o foco depois do jogo com o Vitória e na segunda-feira a gente vira o lado do disco. Vamos manter o que estamos fazendo, continuar com a mesma filosofia de jogo a jogo, agora é Campeonato Brasileiro e o foco é totalmente nesse jogo", avisou o comandante em entrevista coletiva na sexta-feira.

Abel Braga terá à disposição jogadores que retornam de lesão e deverão reforçar o meio de campo no duelo de Salvador. Douglas (livre de dores nas articulações) e o equatoriano Sornoza (que se recuperou de fratura no tornozelo esquerdo) estão prontos para o jogo. Mas, de acordo com o técnico, somente um deverá iniciar a partida entre os titulares.

"Sornoza tem uma condição muito boa. Mas ele fez só um tempo contra o Londrina, então precisa de mais tempo. O Douglas, se for escolhido, não vai sentir. Ele vem treinando bem, fazendo coletivo, jogo-treino. Cada vez sinto o Sornoza mais solto, mais próximo do que ele é. Agora, começar a partida de domingo com os dois é um risco alto demais", destacou Abel Braga.

Outro atleta que poderá estar em campo neste domingo é o meia-atacante Robinho, contratado junto ao Figueirense. Agora com a documentação devidamente regularizada na CBF, o jogador está entre os relacionados para o embate contra o Vitória e deverá ficar no banco de reservas.