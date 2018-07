Por bola parada, Muricy lamenta ausência de Marcos Assunção

SANTOS - Muricy Ramalho lamentou a ausência de Marcos Assunção no empate do Santos com o Bragantino, por 2 a 2, na noite de domingo. Para o treinador, a presença do especialista em lances de bola parada na partida poderia ter mudado o placar, em razão das 24 faltas sofridas pelo Santos no duelo fora de casa.

"Nesses últimos jogos, se tivesse o Marcos Assunção em campo, ele ia fazer a festa. O que teve de falta para ele bater... Seria de grande importância", lamentou o treinador. "É um jogador que está sendo bem preparado porque ficou um tempo parado. E estamos recuperando principalmente a parte muscular dele", afirmou, ao justificar a ausência do volante.

A presença de Marcos Assunção em campo poderia ter sido decisiva por causa das 24 faltas sofridas pelo Santos, principalmente em lances ofensivos, próximos à área. Mais uma vez, Neymar foi a principal vítima das jogadas mais truculentas. O atacante sofreu 12 destas 24 faltas e acabou causando quatro cartões amarelos a jogadores do Bragantino.

"Não tem como. Ele vai toda hora para cima. E aí é falta atrás de falta. Mas não é por maldade, é por causa do choque mesmo. Ele também é muito leve. Mas não está saindo machucado", ponderou Muricy Ramalho, evitando polêmica sobre o excesso de faltas sobre o atacante.

Neymar, por sua vez, reclamou do "rodízio" dos jogadores na marcação sobre seus lances. "Nem vou mais reclamar. Não vou falar mais nada. Um (jogador) toma amarelo, aí vem outro e toma outro amarelo e mais outro. E assim vai", afirmou o atacante, autor do gol de empate, em cobrança de pênalti, nos minutos finais do jogo. "O bom é que a gente não perdeu. O empate está de bom tamanho".