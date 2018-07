Por calor, Valcke prevê parada técnica em jogos da Copa do Mundo

RIO - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, afirmou nesta quarta-feira que os jogos da Copa do Mundo do próximo ano poderão contar com parada técnica por causa do calor. As temperaturas elevadas durante a competição, principalmente em Manaus e no Nordeste, preocupam a entidade.

"Quando os jogadores precisarem se hidratar, o árbitro terá liberdade de interromper o jogo duas ou três vezes. Isto ainda vai ser discutido. Os árbitros terão essa liberdade. Para nós, o mais importante é a saúde dos jogadores e espectadores", disse Valcke, que passou pelo Rio de Janeiro nesta quarta.

Valcke não revelou se a Fifa estabelecerá um padrão para as paradas técnicas. O secretário só adiantou que as paralisações ficarão sob responsabilidade do árbitro da partida. E levará em conta as previsões meteorológicas para a cidade que receberá cada jogo.

"Já foram realizadas partidas em lugares onde fazia muito mais calor do que em Manaus. O Brasil é um País em que, no mesmo, dia pode fazer 0 grau em Porto Alegre e 25 em Manaus. As decisões sobre o calendário de jogos foram tomadas ouvindo peritos médicos, levando em conta o setor de competições", declarou Valcke.

"É possível jogar futebol em Manaus em junho e julho com o calor que se faz lá. Jogadores de França, Espanha e Itália jogam em julho e agosto, que são meses muito quentes [na Europa]. Fez mais de 36 graus neste verão. A maior parte dos jogadores está acostumada", afirmou o dirigente.