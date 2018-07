Por cariocas, Primeira Liga adia final da Copa Sul-Minas-Rio

Por isso a decisão, que estava inicialmente agendada para 31 de março, foi adiada e agora aparece marcada para as 21 horas do dia 7 de abril, uma quinta-feira. "A mudança acontece por potencial incompatibilidade da data da decisão com os jogos programados dos clubes que disputarão as semifinais", explica brevemente a nota da Primeira Liga.

O Campeonato Carioca prevê a quarta rodada da Taça Guanabara para o dia 30 de março, com direito a Flamengo x Vasco em Brasília, no Estádio Mané Garrincha. O Fluminense atua no mesmo dia diante do Bangu.

Como parte de um acordo entre clubes, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj), os jogos da Sul-Minas-Rio, para efeitos de calendário, são considerados como amistosos interestaduais. E a Ferj só aceita liberar seus clubes em datas que não coincidam com o do Campeonato Carioca.

As duas partidas semifinais da Sul-Minas-Rio vão acontecer na próxima quarta-feira. Fluminense e Internacional se enfrentam às 19h15 em local a ser apontado pelo Flu, mandante. Às 21h, o Flamengo recebe o Atlético-PR em Juiz de Fora (MG).