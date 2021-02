Por causa da covid-19, Atlético de Madrid x Chelsea será disputado na Romênia

A Uefa confirmou nesta quarta-feira que o duelo de ida entre Atlético de Madrid e Chelsea, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, que seria disputado no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, mudou de local por causa de consequências da pandemia do novo coronavírus e será realizado agora em Bucareste, na Romênia.

A mudança se dá por conta das rígidas restrições impostas pelo governo britânico a quem chega na Inglaterra vindo da Espanha por causa da covid-19. Com isso, a partida que acontecerá no próximo dia 23 será em campo neutro.

"A Uefa confirmou que o primeiro jogo do Chelsea nas oitavas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid será jogada na Arena Nationala, em Bucareste. A data do confronto marcado para o dia 23 de fevereiro permanece a mesma. O segundo jogo será no Stamford Bridge no dia 17 de março"m comunicou o Chelsea em uma nota oficial.

"A equipe inglesa não pode viajar para Madri devido às restrições de entrada na Espanha para voos do Reino Unido", explicou o Atlético de Madrid em outra nota. Na terça-feira, o governo espanhol prorrogou as restrições aos voos do Reino Unido, Brasil e África do Sul, que terminariam no próximo dia 16, até 2 de março. Só podem entrar no país passageiros com nacionalidade espanhola ou residência na Espanha e Andorra. Uma exceção é para quem estiver em trânsito, mas sem poder sair do aeroporto ou ficar mais de 24 horas.

Vale lembrar que este é o terceiro jogo da rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões a mudar de estádio, depois de RB Leipzig x Liverpool e de Borussia Mönchengladbach x Manchester City. Ambas as partidas acontecerão em Budapeste, na Hungria.

Também por conta dessa medida de combate ao novo coronavírus, o confronto de ida da segunda fase da Liga Europa entre a espanhola Real Sociedad e o inglês Manchester United será disputada na cidade italiana de Turim, no próximo dia 18. E a Uefa busca uma alternativa para o segundo confronto entre Benfica e Arsenal, que seria em Londres, mas encontra dificuldades e o jogo ainda não tem um local definido.