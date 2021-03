Por causa da covid-19, Fifa e Conmebol definem situação dos jogos de março das Eliminatórias da Copa

Uma reunião por videoconferência marcada para esta sexta-feira entre o presidente da Fifa, o suíço Gianni Infantino, e o presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Dominguez, definirá a situação das rodadas deste mês das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que acontecerá no Catar. A entidade que comanda o futebol mundial deverá sugerir que os jogos sejam adiados por causa do agravamento da pandemia do novo coronavírus. A CBF gostaria que os jogos do Brasil fossem realizados desde que Tite pudesse contar com os melhores jogadores da Europa, caso contrário, ela defende o cancelamento. Os clubes ingleses, por exemplo, não querem liberar os atletas.

Com a nova regra de liberação de jogadores feita pela Fifa em fevereiro, os clubes não são obrigados a ceder seus atletas para atuarem em países com quarentenas de mais de cinco dias na volta. Com isso, muitos não poderiam jogar pelas suas nações. Inclusive, a convocação da seleção brasileira, inicialmente programada para esta sexta, não acontecerá mais.

Leia Também Com pandemia, Portugal jogará como mandante em Turim pelas Eliminatórias da Copa

A quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas está marcada para os próximos dias 25 e 26, enquanto que a sexta será no dia 30. O primeiro adversário do Brasil nessa corrida é a Colômbia, fora de casa, na cidade de Barranquilla. E depois o time nacional faria o clássico diante da Argentina, na Arena Pernambuco, no Recife. Nenhum desses jogos estão confirmados. Recentemente, atletas brasileiros de outras modalidades esportivas tiveram problemas para entrar na Colômbia por causa da alta contaminação da covid-19 no País.

A opção a ser estudada é que os jogos adiados sejam distribuídos nas datas Fifa, menos no mês de junho, já que logo depois começará a Copa América, adiada em um ano também por causa da pandemia. No entanto, a Conmebol não deverá aceitar a ideia de adiamento e quer que a Fifa pressione os clubes a liberarem os jogadores para jogar na América do Sul.

Em relação ao Brasil, o Tite teria dificuldades em contar com jogadores da Alemanha, Itália e Inglaterra, pelo menos. Os três países estão com regras rigorosas na entrada de pessoas aos países vindo de locais onde os números da covid-19 são altos. O isolamento tem de ser de dez dias. Por outro lado, Espanha e França são mais flexíveis. Em 2020, foi aberta uma exceção aos jogadores e, por isso, as primeiras rodadas das Eliminatórias foram realizadas.