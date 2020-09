Por causa da covid, prefeitura de Munique proíbe público no jogo Bayern x Schalke

Dieter Reiter, prefeito de Munique, não autorizou a presença de público no jogo entre Bayern e Schalke 04, nesta sexta-feira, na abertura da temporada 2020/2021 do Campeonato Alemão. O motivo é o aumento de casos de coronavírus na cidade alemã.

Segundo a prefeitura, Munique atualmente está com uma média de 45 casos de coronavírus para cada 100 mil habitantes, superando o limite de 35. Desta forma, não será possível receber na Allianz Arena os 7,5 mil espectadores previstos, o que seria 10% da capacidade do estádio.

A presença dos torcedores nas partidas será discutida a cada rodada e existe a possibilidade de os clubes contarem com um público de até 20% da capacidade do estádio. Tudo vai depender da situação da pandemia.

Campeão da Europa, o Bayern teve apenas uma semana de treinamentos com o técnico Hansi Flick, que poderá contar com a estreia de Leroy Sané, recentemente contratado do Manchester City. Em compensação, a equipe não terá mais a presença no meio de campo de Thiago Alcântara, negociado com o Liverpool.

Campeão desde a temporada 2012/2013, o Bayern sonha em conquistar a nona taça nacional consecutiva, mas terá um início complicado, pois o duelo com o Schalke é considerado um clássico e o time de Gelsenkirchen vem de uma preparação de cinco semanas.