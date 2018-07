Por causa da TV, Uefa espalha datas dos jogos das Eliminatórias

NYON - A Uefa confirmou oficialmente que irá aumentar o número de datas reservadas para jogos das Eliminatórias da Eurocopa de 2016, que ocorrerá na França, com o objetivo de permitir que a TV possa transmitir mais jogos e consequentemente beneficiar os torcedores dos países que entrarão na briga por um lugar na competição.

Este novo conceito foi chamado pela entidade europeia de "semana do futebol" e tornará possível a realização de jogos em quatro dias diferentes entre quinta-feira de uma semana e a terça da outra, sendo que antes os confrontos do qualificatório do maior torneio de seleções do Velho Continente sempre aconteciam apenas às terças e sextas.

A Uefa definiu que uma mesma seleção poderá fazer jornadas duplas com datas casadas da seguinte forma: quinta-feira e domingo, sexta-feira e segunda ou sábado e terça. "O fato de dividirmos a qualificação europeia em vários dias, ao invés de todas as equipas jogarem no mesmo dia, vai permitir uma maior visibilidade para a competição", afirmou o secretário-geral da Uefa, Gianni Infantino, que depois completou: "Cada dia da ''semana do futebol'' terá entre oito a dez jogos, ao contrário de 20 a 30 no mesmo dia".

Esse espalhamento das datas reservadas para partidas é um reflexo do maior do número de seleções que a Eurocopa terá a partir de 2016, quando a competição passará a contar com 24 países, enquanto as últimas edições tiveram 16. Ao total, 53 nações, divididas em nove grupos de cinco ou seis equipes, disputarão as Eliminatórias da competição. O sorteio que definirá as chaves deste qualificatório será realizado em 23 de fevereiro de 2014.

Pelo regulamento das Eliminatórias, publicado na última quarta-feira à noite pela Uefa após ser aprovado pelo Comitê Executivo em reunião realizada em dezembro, na Espanha, os líderes dos nove grupos, mais os nove vice-líderes e o melhor terceiro colocado irão se classificar diretamente para a Eurocopa. Já outras oito seleções que ficarem em terceiro lugar em suas chaves disputarão uma repescagem para determinar os últimos quatro classificados para a Eurocopa. A França já tem seu lugar assegurado na competição por ser o país-sede.

Os jogos do qualificatório serão realizados entre 7 de setembro de 2014 e 17 de novembro de 2015, data final da repescagem, sendo que no dia 12 de dezembro deste mesmo ano ocorrerá o sorteio dos grupos da Eurocopa.