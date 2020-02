Por causa do coronavírus, Bayern recomenda que jogadores não tirem fotos com torcedores

O Bayern de Munique recomendou aos seus jogadores que não tirem fotos com torcedores ou deem autógrafos para evitar risco de contágio do coronavírus. O clube alemão emitiu comunicado em seu site oficial e pediu compreensão aos fãs.

"Com base nas recomendações do Instituto Robert Koch e sua implementação ampliada, o diretor de medicina do Bayer, Roland Schmidt, recomendou aos jogadores do FC Bayern que não assinassem autógrafos por enquanto e não estivessem disponíveis para fotos ou selfies com os fãs. Pedimos a compreensão de nossos torcedores e de todos os visitantes do Bayern", informou o clube.

O Bayern ainda disse que está "atento aos desenvolvimentos nacionais e internacionais" do coronavírus, que tem se espalhado pelo mundo. A Itália é o país europeu com situação mais alarmante, com mais de 650 casos confirmados e 17 mortes até a publicação desta matéria.

O Campeonato Italiano, inclusive, terá cinco jogos sem torcida por causa do coronavírus. Os duelos serão disputados neste fim de semana com portões fechados.

Um jogador da Pianese, que disputa a Série C, foi diagnosticado com a doença. O atleta, que não teve o nome revelado, mora na pequena cidade de Abbadia San Salvatore, na região da Toscana. Ele teria contraído o vírus em uma viagem para visitar os pais que moram na Emilia-Romagna.