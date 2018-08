Por confusão e desgaste, Diego Souza não viaja à Argentina

O meia-atacante Diego Souza será desfalque do São Paulo para o jogo desta quinta-feira, contra o Colón-ARG, às 21h45 (de Brasília), em Santa Fé, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Ele nem sequer viajará à Argentina com a delegação tricolor nesta terça. Vai permanecer na capital paulista se preparando de olho no duelo de domingo, diante da Chapecoense, no Morumbi, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em parte, por conta do desfaste físico – foi titular nas últimas 14 partidas da equipe –, mas muito em função da confusão na qual se envolveu no jogo de ida, no Morumbi, quando o São Paulo perdeu dos argentinos por 1 a 0. Na ocasião, ele trocou agressões com o zagueiro Ortiz. Primeiro, levou uma cotovelada do defensor em um escanteio. Mais tarde, com o jogo parado e a arbitragem de costas para a dupla, Diego Souza acertou um chute por trás em Ortiz, na altura do meio-campo.

Como ambos os lances não foram vistos pelos homens do apito e, portanto, não constaram na súmula escrita pelo uruguaio Leodan González, não houve punição por parte da Conmebol, o que deixaria Diego Souza à disposição para o segundo confronto, nesta quinta. Porém, por decisão da comissão técnica, ele não foi relacionado.

"Não tem nenhum problema físico, mas com a sequência de jogos, preferimos que fique trabalhando aqui se preparando para o jogo de domingo", afirmou o técnico Diego Aguirre, durante entrevista concedida na tarde desta terça, antes do treino que foi fechado à imprensa. Em seguida, questionado se a ausência do artilheiro da equipe no ano – 11 gols, ao lado de Nenê – também tinha a ver com os incidentes da primeira partida, o treinador admitiu: "Pode ser uma razão também, que se soma às outras".

Sem Diego Souza, veja quem foi relacionado

Na relação dos 18 jogadores (limite permitido pela Conmebol para o torneio) convocados para a viagem à Argentina, as principais novidades ficaram pelos retornos de Lucas Fernandes e Gonzalo Carneiro. O primeiro foi baixa de última hora no duelo com o Sport, no último domingo, devido a uma indisposição digestiva. Já o atacante uruguaio está recuperado de dores musculares.

Além de Diego Souza, o atacante Brenner, expulso no primeiro jogo, também está fora. Vale lembrar que o meia-atacante Everton Felipe, que chegou ao clube entre uma partida e outra da segunda fase, não está inscrito na competição. As demais ausências são Rodrigo Caio e Edimar, que, apesar de estarem treinando normalmente, vêm de lesões recentes.

Confira a lista com todos os relacionados para encarar o Colón:

Goleiros: Jean e Sidão.

Laterais: Bruno Peres e Reinaldo.

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda e Bruno Alves.

Volantes: Araruna, Hudson, Liziero e Jucilei.

Meias: Lucas Fernandes, Nenê e Shaylon.

Atacantes: Everton, Gonzalo Carneiro, Rojas e Tréllez.