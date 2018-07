Por convenção gospel na Arena, Palmeiras x Santos será numa terça

A realização de uma convenção gospel no Allianz Parque vai obrigar que o clássico entre Palmeiras e Santos, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro, seja realizado em uma terça-feira. Nesta quinta, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que aceitou o pedido de alteração, feito pelo clube alviverde.

A Convenção Nacional G12 'Manda tua Chuva', da Missão Carismática Internacional, está marcada para acontecer na arena entre os dias 8 e 9 de julho, sexta e sábado, ainda que não apareça na agenda oficial do estádio.

O clássico entre Palmeiras e Santos estava marcado exatamente para o sábado e agora foi transferido para a terça-feira seguinte, dia 12 de julho, no mesmo estádio. O duelo será às 20h30 e deverá, mais uma vez, ter torcida única.

De acordo com a CBF, o Palmeiras pediu a alteração, mas o Santos e a Globo aceitaram a mudança. O compromisso seguinte da equipe alviverde é só no domingo, dia 17, contra o Inter, em Porto Alegre. Já o Santos terá três dias de preparação antes de pegar a Ponte Preta, no sábado, dia 16.