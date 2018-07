Por Copa do Brasil, Atlético-MG poupará titulares contra o Vasco

O auxiliar técnico permanente do Atlético Mineiro, Diogo Giacomini, confirmou nesta sexta-feira em entrevista coletiva que deverá poupar titulares na partida contra o Vasco, neste domingo, às 19 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A intenção da comissão técnica é fortalecer o time para garantir a vaga nas semifinais da Copa do Brasil no duelo da volta contra o Botafogo, na quarta-feira da semana que vem, no Rio, pelas quartas de final. Na partida de ida, o Atlético Mineiro venceu, em casa, os cariocas por 1 a 0.

"O Atlético vai com um time forte no domingo, mas será considerado o jogo de quarta-feira para escalação dessa equipe. Sabemos que quarta-feira, é mata-mata, temos uma pequena vantagem e queremos muito passar para a semifinal da copa do Brasil. Com isso, estaremos a quatro jogos de um título nacional. O Campeonato Brasileiro nos dá margem de recuperação mais para frente. Então, posso dizer para a torcida que o Atlético vai com uma equipe forte domingo, mas também está estrategicamente focado nessa decisão de quarta-feira", revelou o auxiliar da comissão técnica atleticana.

Diogo Giacomini revelou que ainda depende da palavra do departamento de fisiologia do clube para confirmar a lista dos jogadores que poderão enfrentar o Vasco. Outra dúvida é sobre a utilização do lateral-direito Marcos Rocha neste domingo ou poupá-lo para o jogo do meio de semana contra o Botafogo.

"Temos uma situação específica para se pesar em relação ao Marcos Rocha porque não temos outro lateral-direito para jogar na quarta-feira. Essa é uma situação que deve ser muito bem pensada, assim como a do Luan, que, na posição dele, para quarta-feira, as opções são muito menores porque não podemos contar com Marlone, Valdívia, Capixaba, Elder, Gustavo Blanco, Roger Bernardo, Fred, que está suspenso", explicou Diogo Giacomini.

O auxiliar estará no comando do time neste domingo diante do time cruzmaltino. O novo técnico, Rogério Micale, que ministrava um curso fora do País, tem apresentação prevista na Cidade do Galo, centro de treinamento do Atlético Mineiro, somente nesta segunda-feira.