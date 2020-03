Por coronavírus, Alemanha antecipa decisão e para imediatamente o futebol no país

A Bundesliga, liga que organiza o futebol na Alemanha, decidiu nesta sexta-feira suspender os jogos da primeira e da segunda divisões do Campeonato Alemão até o começo de abril por conta da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19. A primeira partida adiada é entre Fortuna Dusseldorf e Paderborn, em Dusseldorf, que aconteceria nesta sexta em Dusseldorf.

"Em sintonia com os recentes desenvolvimentos referentes ao novo coronavírus, a Bundesliga decidiu adiar a 26.ª jornada da primeira e da segunda divisões do Campeonato Alemão", informou a entidade, em nota oficial, referindo aos jogos deste final de semana. Na sequência, confirmou a suspensão de todas as atividades até o dia 2 de abril.

A Alemanha era o único campeonato entre os cinco principais da Europa - Espanha, Itália, França e Inglaterra são as outras - que ainda não tinha optado por suspender os jogos e nesta sexta-feira mesmo mantinha a previsão de realizar as partidas com portões fechados. A ideia inicial era propor apenas uma interrupção a partir da próxima segunda.

Antes desta decisão, apenas o duelo entre Werder Bremen e Bayer Leverkusen, agendado para segunda-feira, em Bremen, tinha sido cancelado. A suspensão vale também para todas as atividades das seleções principal e de base da Alemanha, que tinham compromissos no final deste mês.

Também nesta sexta-feira, o meia brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara, do Bayern de Munique, criticou, um pouco antes de ser conhecida a decisão, o fato de a Bundesliga não ter decidido parar o campeonato. "É uma loucura, por favor parem com a estupidez e voltem à realidade. Vamos ser honestos, há coisas muito mais importantes do que o esporte", disse o jogador em suas redes sociais.