Por corte de custos, Elias pode sair na próxima janela

Ao mesmo tempo em que Corinthians reconhece que faltaram jogadores mais experientes em decisões para avançar às quartas de final da Copa Libertadores, um dos atletas mais experientes do time, o volante Elias, 30 anos, é o mais cotado a deixar o clube na próxima janela de transferências.

O único jogador do clube convocado para a seleção brasileiro é também o mais caro do elenco. É o que tem maior salário, cerca de R$ 450 mil. Dentro do clube, Camacho, jogador do Audax, poderia cumprir a mesma função do atleta. Ou até mesmo apostar em Rodriguinho.

Um possível destino de Elias seria o futebol chinês. Em janeiro, o volante quase foi negociado com o Hebei China Fortune, mas a transferência não se concretizou.

Outro jogador experiente do elenco, o volante Cristian, sequer é relacionado e o clube tenta negociá-lo a outra equipe do Brasileirão. Cristian, 32 anos, jamais se firmou no time desde que retornou ao clube no início do ano passado.

Para a disputa do Brasileirão, além de Camacho, o Corinthians espera fechar com outro jogador que disputou o Paulistão pelo Audax: o atacante Bruno Paulo. Mas o principal objetivo da diretoria, com o aval da comissão técnica, é contratar um centroavante.