Por corte de gastos, família Kindermann acaba com o time de futebol feminino

O time catarinense feminino de futebol Avaí Kindermann não existe mais. As 18 atletas que faziam parte do elenco e a comissão técnica foram dispensadas. A última partida disputada pela equipe foi no dia 12, contra o Santa Fé, da Colômbia, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Desde 2019, Kindermann e Avaí firmaram parceria e o clube de Caçador adotou o nome e o uniforme da equipe de Florianópolis.

A decisão de encerrar as atividades do time ocorre seis meses após a morte de Salézio Kindermann, presidente do clube, que exercia também as funções de tesoureiro, secretário e responsável pelas vendas e logística. Com a necessidade de cortar gastos, a família, que assumiu a direção, resolveu encerrar as atividades.

Leia Também Há 30 anos, improviso e superação marcaram seleção em sua primeira Copa do Mundo de futebol feminino

"Se o Avaí não assumir, se mais ninguém quiser fazer a gestão e bancar a equipe, vamos enviar uma carta à CBF e dar seguimento aos trâmites legais e burocráticos", afirmaram Daniel e Valéria Kindermann, genro e filha de Salézio Kindermann, respectivamente. O clube catarinense está garantido na primeira divisão nacional em 2022.

O clube escreveu nas redes sociais. "Agradecemos as demonstrações de carinho e empatia. Sempre seremos lembradas pela história que construímos. Esperamos que vocês lembrem dos momentos felizes, das taças erguidas e dos títulos comemorados. Sempre seremos Kindermann. O legado é eterno!"