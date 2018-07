Por crescimento no Brasileirão, Ponte Preta quer melhorar o jogo aéreo defensivo

A vitória da Ponte Preta sobre o Figueirense, no sábado passado, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro, deu uma maior tranquilidade ao time de Campinas (SP) para as próximas partidas pela competição. Pela quarta rodada seguida se manteve em oitavo lugar, agora com 30 pontos. Mas o técnico Eduardo Baptista trabalha ainda para uma melhora, principalmente no setor defensivo. Dos 31 gols sofridos, 16 deles saíram em jogadas aéreas.

"Este é um ponto que nós temos observado, mas é questão de mais trabalho. Não sofremos gols de escanteios, o que mostra que neste ponto o posicionamento é positivo. Sofremos gols de bolas laterais e de levantamentos da intermediária. Para acertar isso, só mesmo trabalho, acertar posicionamento e aperfeiçoar o conjunto. Tenho certeza de que vamos evoluir", garantiu o técnico, lembrando que o importante é ter um equilíbrio entre os três setores do time - defensivo, meio de campo e ofensivo.

Os números comprovam este desequilíbrio porque enquanto a defesa sofreu 31 gols e o ataque marcou 25, deixando o time com saldo de seis gols negativos. Não é um handicap natural porque até o 10.º colocado o saldo é positivo.

O técnico pretende arrumar o posicionamento do setor defensivo, alertando que a obrigação de evitar estes gols não é apenas dos zagueiros e do goleiro. "Os laterais devem evitar os cruzamentos adversários, bem como o meio-campo precisa ajudar na marcação. Enfim, o futebol é um jogo coletivo, onde todos devem auxiliar a marcação e também atacar", disse Eduardo Baptista.

As atenções agora estão voltadas para o jogo contra o líder Palmeiras, neste domingo, às 16 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Os jogadores voltam aos treinos nesta terça-feira, mas o time só deve ser definido na sexta. A tendência é manter a mesma formação, inclusive com o time armado no esquema 4-3-3 e com três volantes.