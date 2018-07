Por custo alto, MLS rejeita tecnologia na linha de gol

De acordo com o diretor da liga, Don Garber, o "custo é o fator determinante" para a decisão. A declaração contrasta com afirmações do próprio Garber no início do mês. "A MLS está aberta para usar a tecnologia assim que ela estiver disponível", declarara o diretor.

Apesar do alto custo, a Premier League, da Inglaterra, anunciou há duas semanas que vai adotar a partir da próxima temporada europeia o sistema Hawk-Eye nos estádios dos 20 clubes da primeira divisão ao longo das 380 partidas da competição. Foi a primeira liga a confirmar a utilização da tecnologia.

Em dezembro de 2012, a Fifa passou a utilizar o sistema no Mundial de Clubes, vencido pelo Corinthians. Para a Copa das Confederações, em junho, a entidade já aprovou a tecnologia GoalControl-4D, da companhia GoalControl GmbH. Se for aprovado, o sistema será utilizado também durante a Copa do Mundo do próximo ano.