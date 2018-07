Por 'decisão pessoal', Ney Franco deixa Vitória e deve acertar com o Flamengo

SALVADOR - A diretoria do Vitória anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Ney Franco, que deve ser anunciado como o novo treinador do Flamengo nos próximos dias. Franco substituiria Jayme de Almeida que não vem agradando a diretoria rubro-negra neste início de Brasileirão.

De acordo com o clube baiano, Ney Franco pediu para deixar o Vitória apontando apenas uma "decisão pessoal". "O técnico Ney Franco solicitou na manhã desta segunda-feira ao presidente do Vitória, Carlos Falcão, o seu desligamento do cargo de treinador do EC Vitória", anunciou o Vitória em seu site.

"Segundo Ney, essa é uma decisão pessoal e foi amplamente amadurecida", divulgou o clube. Ney Franco, que era cotado para assumir o comando do Palmeiras, treinava o Vitória desde setembro do ano passado. Ao todo, comandou a equipe em 64 jogos, com saldo de 28 triunfos, 20 empates e 16 derrotas.

No Brasileirão de 2013, o time terminou em 12º lugar. E, neste ano, foi vice-campeão baiano, ao perder para o rival Bahia nas finais. No Brasileiro deste ano, o Vitória vem apresentando um início de campanha irregular. Em quatro rodadas, venceu apenas uma, empatou duas vezes e sofreu uma derrota.

No site do clube, Ney Franco agradeceu pelo apoio da diretoria durante seus nove meses de trabalho em Salvador. "Agradeço a diretoria do Vitória pelo apoio e pelas ótimas condições de trabalho que me foram oferecidas enquanto estive à frente da comissão técnica do clube", afirmou o treinador, em sua despedida.