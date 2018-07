Por decisão, Vasco terá reservas contra o América-MG Como previsto, Ricardo Gomes vai com um time inteiramente de reservas para encarar o América-MG, no domingo, em São Januário. A exceção deve ser o goleiro Fernando Prass. No mais, só suplentes para a segunda rodada do Brasileiro, que está em segundo plano. A prioridade no Vasco é a decisão da Copa do Brasil, contra o Coritiba.