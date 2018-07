Por descanso, titulares do Botafogo vão antes para São Paulo

RIO - Depois da vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras conquistada na última quarta-feira, em Presidente Prudente (SP), os jogadores do Botafogo que atuaram desde o início viajaram direto para São Paulo, onde o time irá enfrentar o Corinthians, neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Itaquerão, a Arena Corinthians, e será o segundo teste oficial do estádio paulistano da Copa do Mundo.

Os jogadores reservas e os não relacionados do Botafogo para a partida contra o Palmeiras ainda não viajaram para São Paulo - isso será nesta sexta. Esses atletas participaram nesta quinta de um treinamento técnico no estádio Paulo Constantino, o mesmo local do jogo do dia anterior.

O Botafogo terá um desfalque importante. O atacante Emerson, destaque do time alvinegro neste início de Brasileirão, por questões contratuais não joga contra o seu ex-clube. Além disso, ele havia levado o terceiro cartão amarelo, que provocaria uma suspensão. Assim, o atacante Ferreyra deve receber mais uma oportunidade entre os titulares.