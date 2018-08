Por desgaste, Bahia pode ter time alternativo contra o Cruzeiro

A maratona do Bahia continua neste domingo, às 16 horas, quando enfrentará o Cruzeiro no Mineirão, três dias depois da eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil na derrota por 1 a 0 diante do Palmeiras. A delegação viajou de São Paulo para Belo Horizonte na sexta-feira e o técnico Enderson Moreira segue preocupado com o desgaste físico do grupo.

Alguns jogadores deixaram o jogo contra o Palmeiras reclamando de dores musculares, como o meia Zé Rafael e o atacante Gilberto. O primeiro já era dúvida diante do clube paulista, mas acabou atuando normalmente. Caso eles não tenham condições, serão substituídos, respectivamente, por Régis e Élber.

Único desfalque certo é o zagueiro Tiago, suspenso na vitória sobre o América Mineiro por 1 a 0, na Fonte Nova, pela 18ª rodada. A expectativa é que Douglas Grolli forme a dupla defensiva ao lado de Lucas Fonseca.

"Estamos tentando dar prioridade a todos as competições, mas infelizmente alguns jogadores estão muito desgastados. Vamos avaliar. Gilberto reclamou de uma pancada, o Zé entrou com algumas limitações. Vamos estudar bem a situação de cada jogador para que possamos colocar o melhor time possível frente ao Cruzeiro", ponderou Enderson Moreira.

Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o Bahia segue vivo na Copa Sul-Americana. Na última quinta-feira, conheceu o seu adversário nas oitavas de final: o Botafogo, que passou pelo Nacional-PAR.

No Brasileirão defende um tabu de oito jogos sem derrotas. A última ocorreu no dia 7 de junho, diante do Paraná, por 1 a 0, no estádio Durival Britto, em Curitiba. O Bahia soma 21 pontos, em 12º lugar, e continua preocupado com a ameaça de rebaixamento.