Por desgaste, Joel poupa titulares do Vasco em treino

Preocupado com desgaste físico dos seus jogadores, o técnico Joel Santana resolveu poupar os titulares nas atividades do Vasco desta quinta-feira, véspera da partida contra o Joinville, em São Januário, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A comissão técnica está tão preocupada com a maratona de jogos - em 11 dias, o time vai disputar quatro jogos - que permitiu a alguns jogadores se reapresentarem direto no hotel, nesta sexta, depois da viagem do Maranhão - empatou com o Sampaio Corrêa, na terça-feira.

O meia Maxi Rodriguez foi o único titular a entrar em campo no CT do CFZ. E isso porque ele atuou por apenas 45 minutos no início da semana. Os demais titulares foram liberados pelo treinador.

Para o jogo desta sexta, Joel Santana terá time completo em São Januário. Dakson, Edmílson e Thalles voltarão à equipe após suspensão. E o zagueiro Rodrigo, preservado na rodada passada, fará seu retorno ao grupo.

Desta forma, Joel deve escalar o Vasco com Martín Silva; Diego Renan, Rodrigo, Douglas Silva e Marlon (Lorran); Guiñazu, Fabrício, Douglas e Maxi Rodriguez; Kleber e Edmilson (Thalles).