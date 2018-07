Por desgaste, Palmeiras deve poupar titulares no sábado

SÃO PAULO - O Palmeiras deve poupar alguns titulares para o jogo do próximo sábado, contra o América-MG, às 16h20, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica está preocupada com o desgaste causado pela sequência de 11 jogos nos últimos 45 dias, entre compromissos da competição liderada com folga pelo time palmeirense e da Copa do Brasil.

Depois da vitória por 3 a 0 sobre o ASA, nesta terça-feira, passaram a ser dúvidas para sábado o zagueiro Tiago Alves, o lateral-direito Luis Felipe e o atacante Leandro. Além deles, o lateral-esquerdo Juninho, que não atuou nas duas últimas partidas, ainda tenta se recuperar de dores no púbis para poder atuar.

"Vamos analisar alguns jogadores. Estamos em uma maratona de jogos e sem semana cheia para treinar já faz um tempo. Temos atletas bem desgastados", afirmou o técnico Gilson Kleina, que na manhã desta quarta-feira deve se reunir com a equipe médica do clube para avaliar os casos mais graves.

O calendário não prevê folgas longas para o time tão cedo. Somente entre os dias 21 e 28 de setembro o Palmeiras terá uma semana livre de jogos para poder treinar e recuperar o elenco. Até lá a agenda de compromissos permanece com partidas às terças e aos sábados. Inclusive os dois próximos confrontos contra América-MG e Avaí serão fora de casa e o elenco vai ter pouca chance de fazer trabalhos regenerativos, pois deve permanecer fora de São Paulo nos dias entre uma partida e outra.