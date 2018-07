Por despedida, Marcos volta a treinar no Palmeiras

SÃO PAULO - O clima ruim de clube rebaixado melhorou nesta terça-feira no Palmeiras. Tudo porque o sempre brincalhão Marcos apareceu para treinar pela primeira vez depois da aposentadoria. O ex-goleiro deu início a um curto período de duas semanas de preparação até o seu jogo de despedida, marcado para 11 de dezembro, no Pacaembu.

O eterno ídolo palmeirense voltou à rotina na Academia de Futebol. Parou o carro no mesmo lugar de sempre, brincou com os funcionários do clube e seguiu para o vestiário. De lá saiu vestido com o uniforme, para o seu primeiro treino como ex-goleiro.

Marcos trabalhou por cerca de meia hora embaixo de sol, sob o comando dos preparadores de goleiros Palha e Fernando Miranda. Este último será o responsável por realizar os treinamentos com Marcos, sempre em horário separado do restante do elenco. A exceção será a atividade de sexta, no último treino do time principal antes das férias.

Mas o ex-goleiro não se vê de volta ao futebol. "Já vinha fazendo alguns jogos de brincadeira, pelo menos um por mês eu já vinha fazendo. Foi diferente esse momento, pois desta vez fiz novamente toda a rotina que fazia quando era goleiro. Mas não tem como bater saudades, pois meus joelhos realmente não aguentam", comentou ele.

"Para quem estava há um ano sem jogar ou fazer atividade mais pesada, até que foi bom. Claro que senti bastante, o calor estava muito forte. Mas fiquei feliz por ter ido bem logo no primeiro treino", disse Marcos.