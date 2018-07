Por detalhes, Palmeiras adia anúncio de acordo com Cristaldo

O Palmeiras adiou o anúncio da contratação do atacante Jonatan Cristaldo para este sábado. Ainda faltam a realização de alguns exames médicos e definir detalhes burocráticos para o acordo com o jogador de 25 anos, que estava no Metalist-UCR, ser sacramentado.

Cristaldo já está no Brasil e nesta sexta-feira foi até a Academia de Futebol para conhecer a estrutura do clube. A chance do negócio não sair é pequena, já que o clube acertou os valores com o atleta e com o time ucraniano. Os detalhes que impedem que o acerto aconteça nesta sexta são de ordem burocrática.

O jogador chega por indicação do técnico Ricardo Gareca e o Palmeiras vai pagar aos ucranianos algo em torno de R$ 8 milhões. Em entrevista dada assim que chegou ao Brasil, o atacante assegurou que está bem fisicamente e que vai precisar de apenas uma semana para poder estrear.