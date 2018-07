Por dinheiro, Maracanã receberá piquenique ao lado do gramado

Esqueça a bola na rede, as jogadas de efeito e a torcida em peso na arquibancada. Flores, cesta de frutas e até toalha xadrez passarão a fazer parte do Maracanã, o palco da final da Copa do Mundo. Em vez dos craques, o torcedor poderá usar o gramado do estádio para fazer um piquenique, que poderá ser realizado na grama sintética dos setores Norte e Sul. A ideia da direção do Maracanã é concorrer diretamente com os buffets da capital fluminense.

"Dentro do conceito multiuso, procuramos oferecer atividades no estádio que combinem com o estilo e o clima do Rio de Janeiro. Com isso, surgiu a ideia de unir um programa tipicamente carioca com um dos maiores símbolos da cidade", explicou Viviane Campano, gerente de Eventos do Maracanã.

O evento é chamado de Piquenique Show de Bola e dá direito a todos os componentes: cesta de frutas, minisanduiches, empadinhas, sucos variados, mate e o tradicional biscoito carioca. Para a sobremesa brownies, cupcakes, salada de frutas e docinhos. O interessado pelo espaço no campo também poderá usar o estacionamento do estádio.

Desde o fim da reforma para a Copa do Mundo, ocorrida em abril de 2013, o Maracanã já recebeu mais de 100 eventos. De acordo com o consórcio que administra a arena, mais 45 vão ocorrer neste segundo semestre, entre sociais e corporativos. Mais sete estão em negociação para o Maracanãzinho.

A maioria dos eventos realizados foi do ramo corporativo com reuniões, lançamentos de produtos e entrega de prêmios. Entre os sociais, o Maracanã já recebeu jantares, bar-mitzvah, festa infantil, casamento, coquetéis. O Maracanãzinho sediou jogos vôlei e basquete, a gravação do DVD do grupo Sorriso Maroto e, no dia 25 de outubro, terá o UFC 179 com a presença do atual campeão peso pena, José Aldo, no card principal.