Por doping, Fifa suspende jamaicano até maio de 2014 A Fifa anunciou nesta quinta-feira a suspensão do jogador jamaicano Jermaine Hue por nove meses depois que ele testou positivo para uma substância proibida em uma partida das Eliminatórias da Concacaf parta a Copa do Mundo de 2014. Além disso, a entidade baniu o médico Carlton Fraser, da seleção da Jamaica, por quatro anos do futebol, por ele ter administrado a substância proibida, a dexametasona.