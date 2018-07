Por Ebola, Guiné leva partida contra Togo para Marrocos

A Federação de Futebol de Guiné anunciou nesta segunda-feira que a partida contra Togo, marcada para o dia 5 de setembro e válida pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2015, será disputada no Marrocos, após as autoridades do futebol do continente determinaram que o duelo fosse realizado em outra localidade em razão do surto de Ebola no país.

Assim, nesta segunda-feira a federação alterou oficialmente o local da partida, válida pela primeira rodada do Grupo E do torneio classificatório, que será realizado no Estádio Mohamed V, em Casablanca.

Mais de 1.100 pessoas já morreram em razão do surto de Ebola em Guiné, Libéria, Serra Leoa e Nigéria, todos países do Oeste da África. Quase 400 desses falecimentos foram em Guiné.

A confederação também determinou anteriormente que as partidas agendadas para Serra Leoa também tenham o local alterado. Além disso, avisou que vai reavaliar a situação em meados de setembro para definir se precisará adotar novas ações de segurança sanitária.