Por Ebola, Uganda faz restrições antes de receber Guiné

Assim, de acordo com Edgar Watson, chefe-executivo da Associação de Futebol de Uganda, o governo do seu país colocou um limite para o número de pessoas na delegação de Guiné e ordenou que elas não deixe a capital Kampala, local da partida, enquanto estiverem no país do Leste da África.

Watson disse nesta segunda-feira que Guiné pode levar ao país até 25 pessoas, sendo apenas jogadores e membros da comissão técnica da seleção. O ministro dos Esportes de Guiné e o presidente da federação de futebol do país não foram autorizados a viajar. Além disso, os torcedores do país também não foram liberados para o jogo desta quarta-feira, válida pelo Grupo E das Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2015.