Por efetivação de Preto Casagrande, Bahia busca manter boa fase no Brasileirão

Ainda na expectativa da efetivação do técnico interino Preto Casagrande, o Bahia desafia neste domingo o Botafogo, às 16 horas, na Fonte Nova, em Salvador, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde que Preto Casagrande assumiu o comando do time no lugar de Jorginho, o Bahia emendou uma boa sequência, com duas vitórias, uma derrota e um empate. Afastou-se, assim, da zona de rebaixamento e entusiasmou os jogadores, que têm pedido a efetivação do interino.

Preto Casagrande, aliás, seguidamente vem tratando em entrevistas sobre sua possível efetivação. "Aquilo que tenho passado para os atletas, tenho levado comigo. Penso sempre no jogo a jogo. Tenho me dedicado integralmente ao Bahia, tenho trabalhado desse jeito, pensando sempre no melhor para domingo. O que vai acontecer na segunda-feira eu não posso prever. Mas estou tranquilo e pensando somente no domingo."

Depois da boa vitória sobre o Vasco na última rodada, por 3 a 0, o técnico interino deve manter a escalação do Bahia, com Juninho Capixaba atuando na lateral esquerda e Régis, Zé Rafael, Mendoza e Rodrigão formando o sistema ofensivo. A equipe segue sem contar com meia o Allione e os atacantes Hernane e Edigar, que estão em fase de transição após sofrerem lesões, e dos contundidos Wellington Silva, Jackson e Armero.