Por empréstimo, Atlético-MG anuncia a contratação de Nathan até junho de 2019

O Atlético Mineiro anunciou nesta terça-feira a chegada por empréstimo do meia Nathan até junho de 2019. Revelado pelo Atlético Paranaense, o jogador foi comprado em maio de 2015 pelo Chelsea por 6,2 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões na cotação da época), mas o clube inglês nunca utilizou o jogador e vai cedê-lo sob um contrato temporário a um quarto time diferente.

Nathan jogou durante dois anos pelo Vitesse, da Holanda, depois foi cedido ao Amiens, da França, e disputou a última temporada pelo Belenenses, de Portugal. Em 13 partidas pela equipe portuguesa, quatro como titular, o meia marcou dois gols, inclusive um na vitória por 2 a 0 sobre o Porto, que ganhou o último Campeonato Português.

Nathan chega ao Atlético Mineiro para ajudar a suprir saídas de jogadores do setor ofensivo da equipe, em especial do Rômulo Otero, emprestado para o Al Wehda, da Arábia Saudita. Versátil, o venezuelano foi um dos utilizados na faixa central de meio de campo no primeiro semestre.

Outro meia do elenco, que alternou entre a titularidade e a reserva da equipe treinada por Thiago Larghi neste ano, Juan Cazares está afastado das partidas até que as negociações da saída dele sejam encerradas. Também da Arábia Saudita, o Al Hilal tem interesse na compra do equatoriano.

A baixa mais sentida até o momento foi a de Róger Guedes, que pertencia ao Palmeiras e foi contratado pelo Shandong Luneng, da China. O atacante deixou o Brasileirão como artilheiro do torneio, com nove gols marcados em 12 partidas disputadas. Para o lugar dele, que costumava jogar pelos lados do campo, chegou o colombiano Yimmi Chará, que veio do Junior Barranquilla.

Ainda sem Nathan, que não tem previsão de estreia, o Atlético Mineiro volta a campo às 21 horas desta quarta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, contra o Paraná. A equipe mineira está em quinto lugar no Brasileirão, com 23 pontos após 14 rodadas.