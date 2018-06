Por empréstimo, Vasco e Atlético-MG trocam Evander por Lucas Cândido e Marquinhos

O técnico Zé Ricardo revelou que o meia Evander vai ser cedido por empréstimo para o Atlético Mineiro, enquanto o Vasco receberá em troca o volante Lucas Cândido e o meia Marquinhos, também por empréstimo. Satisfeito com a negociação, o treinador diz torcer pelo "amadurecimento" do agora ex-comandado.

+ Zé Ricardo exibe alívio com vitória do Vasco e desabafa após 'grande resultado'

+ Sem Adilson, Larghi confirma Elias no time do Atlético-MG contra a Chapeconse

"Recebi a informação após o treinamento que houve a negociação com o Atlético-MG. O Evander é um jovem talentosíssimo, tenho certeza que ele vai ter um futuro brilhante. Ele sofria uma pressão muito grande aqui dentro. Talvez a saída dê amadurecimento, porque ele viveu a vida inteira aqui dentro", disse Zé Ricardo em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira.

Quanto às novas aquisições para o elenco, o treinador aprovou as chegadas. "Os dois clubes saem ganhando. O Lucas Cândido tem muito talento também, ele enfrentava uma concorrência muito grande no Atlético-MG. E o Marquinhos é um jogador talentoso também, pode jogar em até duas ou três posições. Eu conhecia de assistir algumas partidas na base e acho que é uma oportunidade de ouro para ele, tomara que ele chegue com muita vontade", projetou Zé Ricardo.

O próximo compromisso do Vasco será neste sábado contra o Botafogo, em São Januário, no Rio. Para o confronto, Zé Ricardo vai ganhar os reforços do lateral-esquerdo Ramon, que volta de lesão, e dos reintegrados Gabriel Félix, Paulão e Wellington, que foram estavam afastados do elenco porque publicaram uma foto com legenda irônica a críticas da torcida.

Na defesa, Werley será desfalque por tempo indeterminado depois de sofrer uma fratura no braço, enquanto Breno pode ainda é dúvida para o duelo contra o Botafogo. Lesionado, Thiago Galhardo é outra ausência certa do Vasco para a partida.