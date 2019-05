Por falta de atletas, seleção muda atividade no 1º dia de treinos em Teresópolis

A primeira atividade marcada para a seleção brasileira na preparação para a Copa América teve de ser mudada por falta de quórum. Três dos cinco convocados por Tite que deveriam se apresentar nesta quarta-feira tiveram problemas com um voo no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), e não conseguiram chegar a tempo em Teresópolis (RJ).

Com apenas dois atletas à disposição, a comissão técnica decidiu levar o primeiro dia de preparação para a academia da Granja Comary, o centro de treinamento da seleção brasileira - antes, a programação previa uma atividade no campo.

Apenas os atacantes Richarlison e David Neres chegaram a Teresópolis até o início da tarde desta quarta-feira. Os volantes Casemiro e Fernandinho e o centroavante Gabriel Jesus também eram aguardados, mas a conexão do trio atrasou. Eles são esperados na Granja Comary até o início da noite.

Richarlison foi o primeiro a chegar. O atacante do Everton apareceu no CT da seleção por volta das 11 horas, cinco horas antes do horário marcado para o primeiro treino do grupo. "Dá um frio na barriga. Quero logo ir para o campo e começar a treinar. Estou muito feliz de estar aqui com a seleção. É um momento único", declarou o jogador ao site da CBF.

A atividade desta quarta-feira foi levada para o "Centro de Excelência do Futebol Brasileiro", como a CBF chama a sua estrutura de preparação física e avaliação médica instalada na Granja Comary.

O grupo de jogadores irá se apresentar gradativamente. Além dos cinco que chegam nesta quarta-feira, Tite terá à disposição o lateral-esquerdo Filipe Luís e o goleiro Ederson a partir desta quinta.

Depois disso, o elenco só será encorpado na terça-feira da semana que vem, quando chegará mais uma leva de atletas que atuam na Europa, entre os quais Neymar, Daniel Alves, Marquinhos e Thiago Silva, do Paris Saint-Germain. Até lá, a seleção fará atividades em campo com o reforço de 10 jogadores de categorias de base.